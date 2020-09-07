Москва, 7 сентября, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Среди населения России растёт уровень доверия к цифровому дистанционному голосованию на выборах. Об этом 7 сентября заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Электронное голосование

По его словам, с каждым разом, проведение эксперимента по дистанционному электронному голосованию повышает доверие к этой процедуре.

«Люди уже разбираются, есть доверие. Электронное цифровое голосование проходит не первый раз. Шаг за шагом это добавляет доверие наших граждан к цифровым технологиям», — сказал Лопатин.