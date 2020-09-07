Правительство РФ призвали повышать занятость, а не раздавать пособия
Москва, 7 сентября, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Российские потребители уже вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, а в стране сформировалась слабо положительная динамика доходов населения, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов ВШЭ, которые пришли к выводу, что покупательная способность жителей России во II квартале 2020 года относительно 12 из 24 основных продовольственных товаров снизилась до минимума за последнее десятилетие.
Как полагает Лебединская, в такой ситуации правительство РФ должно повышать уровень занятости населения, так как в противном случае накачка экономики деньгами (раздача пособий) приведет лишь к очередному витку инфляции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что рост оборота розничной торговли июня-июля 2020 года по отношению к началу II квартала привел в России к устойчивому росту цен, особенно на продукты питания.