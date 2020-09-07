Москва, 7 сентября, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Российские потребители уже вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, а в стране сформировалась слабо положительная динамика доходов населения, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов ВШЭ, которые пришли к выводу, что покупательная способность жителей России во II квартале 2020 года относительно 12 из 24 основных продовольственных товаров снизилась до минимума за последнее десятилетие.

Иван Шилов ИА REGNUM Финансовые вопросы

«В любом случае пик уже пройден, идет стабилизация. Покупатели уже вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, динамика доходов тоже сформировалась как слабо положительная, но вернуться к прежним значениям мы сможем не ранее зимы. Перечень значимых факторов не изменился: низкая заработная плата, состав семьи и стоимость продуктов питания. Что касается показателя соотношения денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума, то были и более низкие значения. Так, в I квартале 2019 г. показатель составлял 281,2% против 286,5% во 2 квартале 2020 года, когда и речи о пандемии не было», — сказала Лебединская.

Как полагает Лебединская, в такой ситуации правительство РФ должно повышать уровень занятости населения, так как в противном случае накачка экономики деньгами (раздача пособий) приведет лишь к очередному витку инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что рост оборота розничной торговли июня-июля 2020 года по отношению к началу II квартала привел в России к устойчивому росту цен, особенно на продукты питания.