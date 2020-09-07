Бишкек, 7 сентября, 2020, 14:49 — ИА Регнум. В настоящее время мобильным интернетом охвачены уже 96% населенных пунктов Киргизии. Об этом на пресс-конференции заявил председатель госкомитета информационных технологий и связи Алтынбек Исмаилов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Мобильный интернет

По его словам, жители этих городов и сёл имеют доступ к мобильному интернету стандартов 2G, 3G и 4G.

Также Исмаилов отметил, что госкомитет информационных технологий и связи рассчитывает на дальнейшее расширение зоны охвата высокоскоростным мобильным интернетом стандарта 4G в регионах, что позволит обеспечить им не менее 90% населения Киргизии.