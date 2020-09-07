Ярославль, 7 сентября, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России Анатолий Грешневиков просит возбудить уголовное дело по нарушениям законодательства на довыборах депутата Госдумы от Ярославской области (194 округ). Соответствующее обращение депутат направил прокурору области Дмитрию Попову.

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Речь идёт о видеозаписи, которую опубликовал портал «Ярновости». На ней снято селекторное совещание, которое ведет женщина, похожая на заместителя директора департамента Юлию Серову. Женщина требует «проработать с вашими коллегами и сотрудниками, поблагодарить их за то, что они готовы проголосовать за Коваленко (кандидат в депутаты на выборах по 194 округу — ИА REGNUM) и попросить их проголосовать в пятницу, 11 числа, не дожидаясь 13 числа». Также ведущая совещания говорит о том, что такая практика применялась и ранее.

«При этом она угрожает им, чтобы те «не жили на раскаленных углях», иначе придется «выявлять, кто проголосовал, а кто не проголосовал» за нужного ей А. Коваленко. То, что угрозы не единичны, свидетельствуют и последующие фразы чиновницы о хождении «по битым стеклам», «набить себе шишки, чтобы как-то себя обезопасить». Данная видеозапись разоблачает криминальную деятельность руководства областного департамента культуры, таких высокопоставленных чиновников, как Юлия Серова, которая сознательно не раз нарушала законодательство о выборах», — обращается к прокурору области депутат Госдумы России Анатолий Грешневиков.

Депутат называет такую практику «давлением на подчинённых» и считает, что они подпадают под статью 141 Уголовного кодекса «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

«Безусловно, чиновники департамента культуры знали, что за аналогичные нарушения законодательства о выборах предусмотрена уголовная ответственность, но шли открыто на беззаконные действия, так как делали они это с подачи вышестоящего руководства», — пишет в обращении прокурору области депутат Госдумы России Анатолий Грешневиков.

Также депутат просит прокуратуру проверить, не оказывается ли подобное давление на бюджетников руководством других департаментов Ярославской области.

В самом департаменте культуры инцидент пока комментируют осторожно:

«Сегодня, в понедельник, я приступила к работе после отпуска. О ситуации проинформирована. Сейчас мы выясняем детали произошедшего, время и подробности записи, точку зрения сотрудника. Когда будет цельная картина, мы обязательно сформулируем свою позицию на этот инцидент, — рассказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. — Также подчеркну, что региональные органы власти более чем, кто-либо, заинтересованы в открытых, прозрачных выборах, в создании максимально комфортных для жителей условий для выражения своей гражданской позиции. Наша ключевая задача — проинформировать население и создать все необходимое условия для свободного волеизъявления».

Довыборы депутата Госдумы России по 194 округу состоятся в единый день голосования 13 сентября.