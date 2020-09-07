Набережные Челны, Татарстан, 7 сентября, 2020, 14:39 — ИА Регнум. На Камском автомобильном заводе был собран первый самосвал семейства К5, предназначенный для работы на песчаных и горных карьерах. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

Kamaz.ru «КамАЗ» самосвал семейства К5

На К5 установлен новый силовой агрегат Р6. Грузоподъемность авто равна 26 т (при осевой нагрузке на ведущие мосты в 16 т).

Автопроизводители оснастили новинку усиленным трехсекционным бампером из стали, а также защитой радиатора и головной оптики.

Технолог отдела анализа эффективности сборки автомобилей Владимир Щетинин сообщил, что новый КамАЗ собирали на специальных стапелях, которые продвигались вдоль главного конвейера.

«Так у рабочих, устанавливающих детали на своей позиции, была возможность познакомиться с новой моделью», — пояснил Щетинин.

Напомним, российский автопроизводитель КамАЗ приступил к отгрузке десяти автомобилей КамАЗ-5325 и трех тягачей КамАЗ-5490 для «Почты России».

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