Подгорица, 7 сентября, 2020, 15:45 — ИА Регнум. 7 сентября полиция черногорского города Бар Черногорская полиция задержала двух граждан Черногории Н.Д. (27 лет) и П.П. (39 лет) из Никшича. Они подозреваются в распространении наркотиков. На месте задержания полиция конфисковала 122 килограмма марихуаны.

F9D701A1-8627-4294-B439-F471AD68C74D

Как сообщает сербское новостное агентство Политика 7 сентября, барская полиция в сотрудничестве с должностными лицами Сектора по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Черногории возбудила уголовное дело против двух лиц по подозрению в несанкционированном производстве, хранении и употреблении наркотических средств.

«Действуя по оперативным данным, полиция перехватила пассажирский автомобиль в городе Бар, в месте Кунье, которым управляли наркодилеры из Никшича», — заявил генеральный прокурор Высшей государственной прокуратуры города Подгорицы .

Он также указал, что на некотором расстоянии от места задержания подозреваемых был найден припаркованный грузовой автомобиль, в котором полиция обнаружила восемь больших пакетов, в которых было 115 небольших упаковок с содержанием наркотического вещества марихуаны общей массой около 122 килограммов.