Солнечногорск, Московская область, 7 сентября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Выступая перед суперфиналистами конкурса «Лидеры России 2020» председатель Правительства РФ Михаил Мишустин особо выделил роль первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко и генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова в работе над конкурсом, поблагодарив их за личную вовлеченность в организацию и проведение конкурса, благодаря чему конкурс стал «одной из важнейших для нашего государства кадровых программ».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Необходимо сказать, как много над конкурсом работают первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Владиленович Кириенко и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Благодаря их личной вовлеченности конкурс стал одной из важнейших для нашего государства кадровых программ», — цитирует слова Михаила Мишутина ТАСС.

Он добавил, что в этом году в конкурсе появились три специализации: «Финансы и технологии», «Здравоохранение», «Наука». «Это хороший тренд, надо и дальше фокусироваться на важных для страны направлениях развития», — подчеркнул Мишустин. По его словам, конкурс «Лидеры России» не гарантирует мгновенного продвижения в карьере, но точно гарантирует признание компетентности».

Михаил Мишустин напомнил, что среди участников суперфинала «есть те, кто принял участие в движении волонтеров «Мы вместе» и помогал людям в период острой фазы распространения коронавируса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суперфинал «Лидеров России» в воскресенье открылся на базе мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Участники приступили к заключительным испытаниям, которые проходят 6−7 сентября. В состязании принимают участие 300 человек, из которых 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов, еще 30 стали лучшими в трех тематических направлениях.

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