Мишустин поблагодарил Кириенко и Комиссарова за конкурс «Лидеры России»
Солнечногорск, Московская область, 7 сентября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Выступая перед суперфиналистами конкурса «Лидеры России 2020» председатель Правительства РФ Михаил Мишустин особо выделил роль первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко и генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова в работе над конкурсом, поблагодарив их за личную вовлеченность в организацию и проведение конкурса, благодаря чему конкурс стал «одной из важнейших для нашего государства кадровых программ».
Он добавил, что в этом году в конкурсе появились три специализации: «Финансы и технологии», «Здравоохранение», «Наука». «Это хороший тренд, надо и дальше фокусироваться на важных для страны направлениях развития», — подчеркнул Мишустин. По его словам, конкурс «Лидеры России» не гарантирует мгновенного продвижения в карьере, но точно гарантирует признание компетентности».
Михаил Мишустин напомнил, что среди участников суперфинала «есть те, кто принял участие в движении волонтеров «Мы вместе» и помогал людям в период острой фазы распространения коронавируса».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, суперфинал «Лидеров России» в воскресенье открылся на базе мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Участники приступили к заключительным испытаниям, которые проходят 6−7 сентября. В состязании принимают участие 300 человек, из которых 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов, еще 30 стали лучшими в трех тематических направлениях.
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