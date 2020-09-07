Санкт-Петербург, 7 сентября, 2020, 14:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, во время рейда по выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выявили 85 нарушителей из более чем двух тысяч человек. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Главной целью рейда, который проходил ночью 4 и 6 сентября — сокращение трагических последствий аварий, поскольку опьянение является одним из факторов дорожно-транспортных происшествий.

Каждую ночь в операции были задействованы десятки экипажей ДПС при содействии нарядов патрульно-постовой службы полиции, подразделений по контролю за оборотом наркотиков, бойцов отряда спецназначения «Гром» УНК ГУ МВД России, кинологов с собаками и мобильных медицинских лабораторий.

«В общей сложности в ходе мероприятий проверено более двух тысяч водителей автомобилей. Выявлено 85 лиц в состоянии опьянения. Двое из них привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, трое — к административной ответственности за употребление наркотических средств», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, 50 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 30 водителей привлечены к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.

«Установлено, что шестеро автолюбителей уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ», — сообщили в пресс-службе управления.