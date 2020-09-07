Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 7 сентября, 2020, 14:20 — ИА Регнум. В Ростовской области подал в отставку глава администрации Каменска-Шахтинского Константин Фетисов. Заявление чиновник написал после незапланированного приезда в город донского губернатора Василия Голубева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 7 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев, губернатор Ростовской области

«Я сейчас прогулялся по городу, заехал в Южный, посмотрел на все это запустение. Очень печальное зрелище. Слов нет, такого состояния Каменск давно не видел. Одним словом, в городе хозяина нет, город — сирота. Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо», — сказал губернатор.

Временно исполнять обязанности руководителя администрации будет первый заместитель главы администрации Александр Срыбный.