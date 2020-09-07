Барнаул, 7 сентября, 2020, 14:07 — ИА Регнум. С началом учебного года коронавирус не обошёл стороной и некоторые учреждения в Алтайском крае. Как сообщает сегодня, 7 сентября, «Вести-Алтай», в трёх детских садах, двух школах и техникуме обнаружено 13 подтверждённых носителей SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В частности, речь идёт о шести преподавателях Алтайского техникума кинологии и предпринимательства и трёх педагогах Барнаульской детской школы искусств № 3. В остальных образовательных организациях единичные случаи заражения, пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории краевого управления Роспотребнадзора Ольга Егорова.

Впрочем, заболевших может быть и больше. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, бесконтактные градусники, которыми оснастили школы, могут показывать «температуру трупа».

К примеру, в учебном заведении, расположенном в Индустриальном районе Барнаула, учеников на уроки пропускают с температурой +30 — +32 °C. Аналогичным «остыванием» могут похвастаться и преподаватели. К примеру сегодня, 7 сентября, у учителя информатики температура тела, судя по показаниям градусника, составляла целых +23,5 °C. В школе говорят, что это пока абсолютный «рекорд» по данному показателю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова в ходе онлайн-брифинга 7 сентября категорично заявила: масочный режим, дезинфекция и социальная дистанция «останутся с нами пожизненно».

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Едва начавшись, новый учебный год был прерван в двух школах, расположенных в посёлке Новокручининский и селе Маккавеево Читинского района Забайкальского края: инфекцию выявили у семи учителей.