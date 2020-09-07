Тбилиси, 7 сентября, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Возвращение на родину экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не столько поможет его сторонникам на предстоящих парламентских выборах, сколько упростит задачу правящей партии «Грузинская мечта». Такое предположение, как передает «Общественное телевидение», 7 сентября сделала лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Махаил Саакашвили

Она прокомментировала журналистам новость о том, что блок оппозиционных партий «Сила в единстве» во главе с партией «Единое национальное движение» (ЕНД) выдвинул Саакашвили в качестве своего кандидата на пост премьер-министра Грузии.

По мнению Бурджанадзе, вероятность возвращения экс-президента она оценивает в 1%, но если он приедет, то это может помочь правящей партии и ее лидеру Бидзине Иванишвили.

«Возникнут очень серьезные опасения и негативные настроения среди людей, которые категорически не хотят возвращения Саакашвили. Это может несколько упростить задачу Бидзине Иванишвили», — сказала лидер «Единой Грузии».

Стоит отметить, что в Грузии на 31 октября назначены выборы в парламент. Партии, участвующие в выборах, могут заявить своего кандидата в премьер-министры, которого они собираются назначить на пост, если получат большинство голосов.