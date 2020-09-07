Краснодар, 7 сентября, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал утренние скопления учеников на входах в школы из-за измерения температуры.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Измерение температуры

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»Мы договаривались, что каждый день на входе детям будут измерять температуру. Однако это привело к очередям. Значит, будем увеличивать количество людей, проводящих термометрию. Это важная составляющая, отказаться от которой мы не можем, речь идёт о здоровье наших детей», — написал Кондратьев 7 сентября в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение обязательной термометрии на входах в школы входит в число рекомендаций Роспотребнадзора по работе учебных заведений. Для недопущения очередей школы открывают запасные выходы, разделяют потоки, однако в ряде случаев скопления детей все равно избежать не удается.