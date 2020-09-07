Омск, 7 сентября, 2020, 13:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в областном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, за весь период в регионе скончались 224 пациента с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области к 7 сентября коронавирус выявлен у 9614 человек.