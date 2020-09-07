Москва, 7 сентября, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Сообщения кипрских средств массовой информации о владельцах «золотых паспортов», среди которых есть граждане РФ, требуют подтверждения. Об этом 7 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Это газетная публикация — мы не можем её рассматривать как факт», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, далеко не все госкорпорации подпадают под ограничения, которые действуют в законе о госслужбе.

Напомним, ранее кипрская газета Politis обнародовала имена владельцев так называемых золотых паспортов Кипра. Среди них — граждане России и Украины, получившие гражданство в 2008—2012 годах в обмен на инвестиции.

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