Москва, 7 сентября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Возможная дата встречи помощников лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в настоящее время не известна. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 7 сентября.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Пока мне неизвестно о точной дате (встречи помощников лидеров стран «нормандской четверки)», — заявил пресс-секретарь в ответ на соответствующий вопрос.

Также он рассказал, что в настоящее время данная встреча находится на стадии обсуждения и согласования.

«Но я не знаю, вышли сейчас на окончательную дату или нет», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарю президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка к предстоящему визиту президента Белоруссии Александру Лукашенко в Москву в настоящее время находится в активной стадии.