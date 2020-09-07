Калуга, 7 сентября, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Первый транш противогриппозных вакцин для иммунизации детей (31 тыс. 584 доз) и взрослых (13 тыс.6412 доз) поступил в медицинские учреждения Калужской области, сообщает 7 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации министерства здравоохранения региона.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Вакцинация от гриппа

По данным ведомства, отечественная противогриппозная вакцина снабжена документами, подтверждающих её эффективность, качество и безопасность. Сделать прививку можно бесплатно во взрослых и детских поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах. В регионе начались выезды мобильных медицинских бригад для вакцинации работников крупных предприятий.

Однако в социальных сетях пенсионеры и больные с хроническими заболеваниями утверждают, что в поликлиниках по месту жительства вакцинация от гриппа пока недоступна. Речь, в частности идёт втором поликлиническом отделении 4 городской больницы на улице Чехова в Калуге, где сегодня в регистратуре доступны талоны на антигриппозную прививку только на конец сентября.

Мониторинг эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ по состоянию на 6 сентября показал, что за минувшую неделю в области зарегистрировано 3666 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что ниже предыдущей недели. Частота госпитализации больных с симптомами ОРВИ снизилась. В области сохраняется повышенная активность ОРВИ в возрастной группе 15 лет и старше, где наблюдалось превышение (на 18,4%) средних многолетних значений, но случаи гриппа не зарегистрированы.