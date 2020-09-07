Чита, 7 сентября, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Забайкальские власти сегодня, 7 сентября, сообщили, что в связи с эпидемией коронавируса резервный фонд региона, сформированный в объеме 100 миллионов рублей, на сегодняшний день он израсходован полностью.

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"Нами принято решение направить ещё 40 миллионов на его пополнение, потому что ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжается и, возможно, ситуации возникнут, когда необходимо будет оказывать помощь населению или медицинским организациям», — пояснила министр финансов Забайкальского края Вера Антропова. По её словам, возможно, потребуется дальнейшее пополнение фонда, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Забайкалье.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае вновь стала ухудшаться: на 7 сентября общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 4879, причём 40 из них добавились только за последние сутки. Общее количество выздоровевших пациентов составляет 4361 человек (12 за сутки). Общее число жертв составляет 60.