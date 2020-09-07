Белград, 7 сентября, 2020, 15:44 — ИА Регнум. В 12:00 в Брюсселе президент Сербии Александр Вучич начал двусторонние переговоры с главой Евросоюза дипломатией Жосепом Борелем и специальным представителем диалога Белграда и Приштиной Мирославом Лайчком.

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Как сообщает сербское новостное агентство RTS 7 сентября, по установленной процедуре, после двухсторонней встречи двух делегаций с посредниками ЕС по диалогу пройдёт трехстороннее заседание президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Косово Авдуллаха Хоти, главы дипломатии ЕС Жосепа Бореля и специального представителя ЕС Мирослава Лайчака.

Как было объявлено ранее на сегодняшнем третьем по счету раунде возобновленного диалога на высшем уровне, лидеры должны подтвердить окончательность сделки по вопросам пропавших без вести, перемещенных лиц, а также экономических отношений, обозначив новые темы, касающиеся Сообщества сербских муниципалитетов, взаимных финансовых претензий и вопросов репатриации собственности.

Во второй половине дня в Брюсселе ожидается обращение президента Александра Вучича к СМИ.