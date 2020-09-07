Загреб, 7 сентября, 2020, 15:44 — ИА Регнум. 7 сентября на своём официальном сайте министерство иностранных дел Хорватии указало, что Загреб находится в шаге от отмены американской визы. В сентябре хорватским гражданам будут выданы еще 2000 виз для поездки в США, что станет достаточным условием для отмены визового режима.

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Как сообщает сербское новостное агентство «Политика» 7 сентября, поэтому министерство иностранных дел Хорватии призвало государственных служащих и сотрудников банковского и делового секторов подать заявку на получение визы в США.

По мнению хорватских властей, они почти наверняка получат её и, таким образом, помогут снизить ставку вычета до конца сентября ниже трех процентов, что является последним условием, которое должна выполнить Хорватия для отмены визового режима США.

Если Хорватия выполнит последнее условие, то визы будут отменены в следующем году. Хорватия надеялась на выполнение этого условия ещё раньше, но из-за пандемии коронавируса выдача виз была прекращена, а количество визовых заявок было сведено к минимуму.