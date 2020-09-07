Омск, 7 сентября, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Подведены итоги внеплановой проверки Омскводоканала. Росприроднадзор провёл замер промышленных выбросов предприятия и выяснил, что превышение установленных нормативов по сероводороду составило 6,6 раза по одному стационарному источнику и 14 раз — по другому.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Успенский кафедральный собор. Омск

«Выброс сероводорода от стационарных ист. 6008, ист. 6009 осуществлялся с превышением установленных нормативов в 6,6 раза и в 14 раз соответственно», — цитирует ТАСС сообщение, размещённое на сайте единого реестра проверок Генпрокуратуры РФ.

В сообщение также сказано, что «предприятием нарушены условия специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух».

Устранить выявленные нарушения Омскводоканал должен до 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, выбросы сероводорода, превышающие норму почти в 15 раз, были зафиксированы в Омске в июле 2020 года.