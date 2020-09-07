Киев, 7 сентября, 2020, 13:01 — ИА Регнум. По состоянию на 7 сентября коронавирусной пневмонией болеет 638 украинских силовиков. Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

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В пресс-службе отметили, что за минувшие сутки выявили три новых случая заражения.

«В вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 638 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1306 человек, летальных исходов — шесть», — сказано в сообщении.

Из трёх человек, заразившихся коронавирусом, двое были госпитализированы, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине подтвердили 2174 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных болезнью, скончался 31 человек.

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