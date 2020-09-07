Чита, 7 сентября, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса забайкальские власти заявили о значительном снижении цены на защитные медицинские маски. Как сообщает сегодня, 7 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова министра экономического развития Александра Бардалеева, сейчас в сравнении с мартом 2020 года стоимость одного изделия индивидуальной защиты в среднем стала дешевле на 65%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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По словам чиновника, уронить цену на этот очень востребованный после рекомендаций Роспотребнадзора товар, удалось благодаря субсидии в два миллиона рублей, выделенной правительством Забайкальского края. Торговые сети и магазины Забайкалья, снизившие на 10 рублей стоимость каждой лицевой маски, получили компенсацию.

«В месяц в нашем крае шьется 35 тысяч многоразовых изделий. Отпускаются в розницу они по доступной цене. Что касается одноразовых масок, то и они имеются в достаточном количестве. А стоимость за штуку в мелком опте сегодня составляет всего 6 рублей», — пояснил Александр Бардалеев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае вновь стала ухудшаться. Как сообщает сегодня, 7 сентября, официальный штаб региона, общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 4879, причём 40 из них добавились только за последние сутки. Общее количество выздоровевших пациентов составляет 4361 человек (12 за сутки). Общее число жертв составляет 60.