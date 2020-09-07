Саратов, 7 сентября, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Новый авиаперевозчик Red Wings впервые начнет выполнять рейсы по маршруту Саратов — Екатеринбург. Об этом информирует пресс-служба аэропорта «Гагарин».

(сс) gustavmelin0 Пассажирская авиация

Регулярные авиаперевозки из саратовского аэропорта в воздушную гавань «Кольцово» запланированы с 15 сентября. Полеты будут осуществляться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам на самолетах «Сухой Суперджет-100» (RRJ-95LR-100), которые рассчитаны на перевозку 100 пассажиров. Вылет из Саратова в 16:55. Из Екатеринбурга — в эти же дни в 14:50. Указанное время для городов местное.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 31 июля из международного аэропорта «Гагарин» в Саратове открыты дополнительные авиарейсы в Сочи. Авиакомпания Nordwind осуществляет регулярные полеты на самолетах Boeing 737−800 вместимостью 189 пассажиров. Перелёты — по пятницам в 16:55 (местное время).

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