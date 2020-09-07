Москва, 7 сентября, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Предложение создать в США санкционный «список Навального» и увязать инцидент с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным и руководство РФ — это абсурд. Об этом заявил 7 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Песков прокомментировал идею обозревателя The New York Times Брета Стивенса о создании аналогичного списку Магнитского перечня лиц, якобы причастных к резкому ухудшению состояния здоровья Навального. В текущей ситуации «и справа, и слева» выдвигается много абсурдных инициатив, отметил он.

Представитель Кремля полагает, что происходящее нужно оценивать трезво, тогда как попытки увязать Россию или её руководителей с произошедшим неприемлемы.

«Они абсурдны по своей сути», — сказал Песков.

Читайте также: Песков: отравление Навального никому не выгодно