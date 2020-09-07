Северный район, Оренбургская область, 7 сентября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. В Северном районе Оренбургской области ночью 6 сентября произошла смертельная авария. Ее участниками стали три транспортных средства. В результате ДТП пострадали два человека, погиб ребёнок 2014 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Авария в Оренбуржье

По данным ведомства, на 1 224 километре трассы Москва — Челябинск водитель трактора при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автомобилю «Ауди». От удара иномарку отбросило, произошло столкновение с автомобилем «Кенворд».

Двое пассажиров «Ауди» госпитализированы, а один (ребенок) скончался в автомобиле скорой помощи. «Все участники на момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности», — сказали в полиции. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.