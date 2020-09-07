Москва, 7 сентября, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Власти РФ обеспокоены ситуацией в Донбассе и настаивают на продолжении прекращения огня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 сентября, общаясь с журналистами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Россия делала, и будет делать всё возможное, чтобы использовать своё влияние, как страны посредника, для деэскалации той вспышки, которая возникла», — добавил он.

Напомним, ранее в Донбассе были зафиксированы нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об одном погибшем и одном раненом боевике ВСУ. По этому поводу он намерен поговорить с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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