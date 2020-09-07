Берлин, 7 сентября, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Силы, выступающие за достройку «Северного потока — 2», понимают выгодыэтогопроекта для роставлиятельности Германии и осознаюткатастрофичность политических последствий отказа от него, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 сентября, комментируя высказывания главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Суверенитет

Как сообщалось ранее, в интервью Bild am Sonntag Маас заявил, что реализация проекта строительства газопровода должна продолжаться и что проект не стоит связывать с «отравлением» Алексея Навального.

«Силы, выступающие за достройку «Северного потока — 2» и его ввод в эксплуатацию, в ФРГ весьма и весьма влиятельны. Они понимают все выгоды этого проекта для роста политического и экономического веса ФРГ в Европе и мире и одновременно — катастрофичность внутри - и внешнеполитических последствий отказа от него.

Тем не менее противодействие «Северному потоку — 2», как мы видим, нарастает и в самой ФРГ. Эти силы ориентируются на США, где весь политический истеблишмент (создаётся впечатление, что это единственная такая тема) един в том, что Европу надо окончательно пригнуть к покорности США, а для этого лучший путь — «сломать» новый проект российско-европейского сотрудничества, несущий Европе возможности наращивания её потенциала во всех областях.