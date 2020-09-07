ФРГ нужен дешёвый газ, а жандарму пора домой: умные исходят из очевидного
Берлин, 7 сентября, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Силы, выступающие за достройку «Северного потока — 2», понимают выгодыэтогопроекта для роставлиятельности Германии и осознаюткатастрофичность политических последствий отказа от него, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 сентября, комментируя высказывания главы МИД ФРГ Хайко Мааса.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Суверенитет
Как сообщалось ранее, в интервью Bild am Sonntag Маас заявил, что реализация проекта строительства газопровода должна продолжаться и что проект не стоит связывать с «отравлением» Алексея Навального.
«Силы, выступающие за достройку «Северного потока — 2» и его ввод в эксплуатацию, в ФРГ весьма и весьма влиятельны. Они понимают все выгоды этого проекта для роста политического и экономического веса ФРГ в Европе и мире и одновременно — катастрофичность внутри- и внешнеполитических последствий отказа от него.
Тем не менее противодействие «Северному потоку — 2», как мы видим, нарастает и в самой ФРГ. Эти силы ориентируются на США, где весь политический истеблишмент (создаётся впечатление, что это единственная такая тема) един в том, что Европу надо окончательно пригнуть к покорности США, а для этого лучший путь — «сломать» новый проект российско-европейского сотрудничества, несущий Европе возможности наращивания её потенциала во всех областях.
Американцы уцепились за «Северный поток — 2» жесточайшей хваткой, но долго удержать её они не смогут: впереди у них выборная сшибка. США по инерции продолжают вести себя как мировой жандарм, но жандарму пора домой: у него серьёзное внутреннее расстройство с трудно прогнозируемыми последствиями. В МИД ФРГ, руководствуясь долгосрочными интересами своей страны и Европы в целом, понимают и это», — отметил Михаил Демурин.