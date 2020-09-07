Псков, 7 сентября, 2020, 12:44 — ИА Регнум. В Псковской области за сутки выявили еще 21 носителя SARS-CoV-2, при этом в регионе не зафиксировано ни одного нового летального исхода и выздоровевшего. Об этом 7 сентября сообщили в региональном оперативном штабе. Это на четыре случая меньше, чем днем ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным областного оперативного штаба на 7 сентября, за сутки проведено 125 тестов на коронавирус. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе — 4812 с начала пандемии. Выздоровели 3527 человек.

От COVID-19 скончались 65 жителей, за последние сутки смертельных исходов не было. Летальность болезни в Псковской области составляет 1,39%.

Среди новых случаев заражения выявлены в крупных городах региона Псков и Великие Луки.