Пенза, 7 сентября, 2020, 13:28 — ИА Регнум. По оперативной информации на 7 сентября в Пензенской области под наблюдением врачей остаются 3922 человека, с коронавирусного учета сняты 28 955 жителей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Новые случаи инфицирования за последние сутки зарегистрированы среди пятерых детей. Самое большое число положительных тестов на коронавирус выявили в Тамалинском районе — 38, в Пензе — 11.

В лабораториях с начала пандемии провели более 265,8 тыс. исследований на коронавирус, обследовали свыше 252,7 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по информации на 7 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 8742 человек. За сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 97 жителей региона.

Читайте также: Ещё у 97 жителей Пензенской области выявили коронавирусную инфекцию