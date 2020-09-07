Калуга, 7 сентября, 2020, 13:02 — ИА Регнум. В Калуге следователи выясняют подробные обстоятельства ухода из дома двух мальчиков 10 и 12 лет, сообщили 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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3 сентября дети не вернулись из школы домой. В поисках пропавших участвовали полицейские и волонтёры. Вечером 4 сентября оба школьника были обнаружены на скейт-площадке возле памятника 600-летию Калуги.

В настоящее время с мальчиками и их семьями ведутся профилактические мероприятия. По данным следствия, каких-либо преступлений в отношении детей не совершалось. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.