Тбилиси, 7 сентября, 2020, 12:29 — ИА Регнум. Блок оппозиционных партий «Сила в Единстве» выбрал кандидатом на пост премьер-министра страны бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом, как сообщает телеканал «Рустави 2», 7 сентября объявил журналистам лидер партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Чтобы правильно понять всю значимость этого решения, мы должны вспомнить, какое государство принял Михаил Саакашвили в 2003 году. Речь идет о Грузии, от которой ничего не оставалось», — сказал Вашадзе.

Он добавил, что экс-президент сегодня опубликует обращение, где расскажет о планах своего возвращения в Грузию.

Напомним, в Грузии парламентские выборы назначены на 31 октября. Партия ЕНД, основавшая блок «Сила в Единстве», была создана Саакашвили в 2001 году. С 2004 до 2012 года она была правящей в Грузии.