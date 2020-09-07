Сараево, 7 сентября, 2020, 15:44 — ИА Регнум. 7 сентября президент Республики Сербской и сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что сегодня он направит запрос Президиуму БиГ о переносе боснийского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, потому что в этом крайне заинтересованы США.

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Как сообщает сербское новостное агентство RTS 7 сентября, президент Республики Сербской указал, что он объявит это и на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Мэтью Палмером, который на днях приезжает в Сараево.

«Очевидно, что это в этом заинтересованы США. Об этом свидетельствует соглашение, заключённое президентом Сербии Александром Вучичем и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Почему бы нам не сделать то же самое, если мы нуждаемся в поддержке США», — заявил Милорад Додик в своём обращении на специальном заседании Национального собрания Республики Сербской.