Петропавловск-Камчатский, 7 сентября, 2020, 12:22 — ИА Регнум. На Камчатке вручили первые подарочные наборы для новорожденных. В них входит всё необходимое в первые дни для матери и ребёнка. Стоимость набора около 8,5 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Александр Дейнека. Мать. 1932

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Первыми подарочные наборы получили матери новорожденных 1 сентября. В День знаний в краевом роддоме появились на свет четыре малыша.

«Подарок очень понравился, всё очень нужное и необходимое в первые дни для мамы и для малыша», — рассказала получившая набор Оксана Волкова.

Проект реализуется в регионе по поручению врио губернатора Камчатки Владимира Солодова. До конца года планируется вручить 1120 наборов. Власти обещают, что такая мера поддержки семей будет работать на постоянной основе.

Состав подарочного набора корректировался с учётом мнения молодых матерей.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас для многодетных семей существует много льгот, которые направлены на поддержание достойного уровня жизни. Но их очень много, и не о всех таких льготах знают семьи и не всеми пользуются, заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя возможную отмену налога на имущество для многодетных семей.