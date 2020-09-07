Тула, 7 сентября, 2020, 12:13 — ИА Регнум. 27 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тульской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 7 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в статистику смертности включено два новых летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. В то же время ещё 25 человек признаны выздоровевшими.

Всего в регионе с марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 9454 человек, 8344 из них выздоровели. Число жертв коронавируса в Тульской области достигло 335 человек.