Барнаул, 7 сентября, 2020, 12:12 — ИА Регнум. В то время, когда даже учёные воздерживаются от обнародования долгосрочных прогнозов относительно масштаба распространения коронавируса, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова в ходе онлайн-брифинга 7 сентября категорично заявила: масочный режим, дезинфекция и социальная дистанция «останутся с нами пожизненно». Её слова цитируют ряд алтайских СМИ и телеграм-каналов, в частности — ИА «Амител».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как уже сообщало ИА REGNUM, за прошедшие выходные (5 — 6 сентября) количество тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае вновь значительно сократилось (их сделали 1871 и 787 соответственно), хотя ещё месяц назад были дни, когда на коронавирус ежедневно тестировали более 4000 человек. И это несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе продолжает оставаться достаточно напряженной, по-прежнему наблюдается рост больных внебольничной пневмонией (3514 пациентов, плюс 94 человека за выходные дни) и ОРВИ (3624 пациентов, плюс 15 человек за выходные дни).