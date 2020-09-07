Тарасовский район, Ростовская область, 7 сентября, 2020, 12:08 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев провёл авиаразведку в лесу Тарасовского района, где четыре дня бушевала огненная стихия. Огнём была пройдена площадь в 1,6 тыс. га.

Www.donland.ru Ростовский губернатор провёл авиаразведку в Тарасовском районе

ИА REGNUM напоминает, что крупный лесной пожар в Тарасовском районе удалось потушить только на четвёртые сутки. С огненной стихией вели борьбу несколько сотен человек и десятки единиц техники. Сброс воды с воздуха вели несколько воздушных судов МЧС России, Росгвардии и Минобороны РФ.

Принято решение об оказании помощь жителям населённых пунктов, чьи дома пострадали в результате пожара.