Киев, 7 сентября, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в настоящий момент не видит оснований для роспуска парламента нынешнего созыва.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада

Об этом он заявил в интервью изданию «Украинские новости», материал опубликован сегодня, 7 сентября.

Спикер напомнил, что основания для досрочного прекращения полномочий парламента четко выписаны в Конституции, и подчеркнул, что на сегодня ни одно из них не может быть применено к действующей Раде.

«Коалиция есть, мы работаем более чем регулярно, правительство работает. Никаких оснований для досрочного прекращения полномочий я пока я не вижу. Надеюсь, что они не появятся», — заявил Разумков.

Отвечая на уточняющий вопрос, выполнил он указ о роспуске парламента, в случае, если такой документ подпишет президент Зеленский, глава Рады заявил:

«Если для этого будут конституционные основания… я, как и любой другой законопослушный гражданин, буду их выполнять. Но я уверен, что нарушать Конституцию также никто не будет, поэтому будем исходить из реалий. На сегодня таких оснований нет — появятся ли они завтра или через месяц, я, к сожалению, не могу ответить».

ИА REGNUM напоминает, что в мае на большой пресс-конференции президент Зеленский заявил, что немедленно распустит нынешний состав Рады, если правящее большинство начнет системно голосовать в интересах олиграхов. После этого Зеленский не раз повторял, что вопрос досрочного прекращения полномочий парламента Украины остается открытым.