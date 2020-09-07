Смоленск, 7 сентября, 2020, 12:03 — ИА Регнум. 12 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Смоленской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 754 человек, из них 464 в режиме самоизоляции, 290 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях, у 22 375 человек медицинское наблюдение снято», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным, размещённым сайте стопкоронавирус. рф, за сутки в регионе скончался один пациент с коронавирусом, восемь пациентов признаны выздоровевшими и выписаны.

Всего в Смоленской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6268 человек, 5450 человек выздоровели. Скончались 132 пациента с подтверждённым заражением коронавирусом.