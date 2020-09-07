Солнечногорск, Московская область, 7 сентября, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин считает своим наставником президента Владимира Путина. Об этом премьер-министр заявил 7 сентября, отвечая на вопросы участников суперфинала конкурса «Лидеры России» в подмосковном Солнечногорске.

АНО «Россия — страна возможностей» Михаил Мишустин

«Сегодня для меня наставник — президент России, говорю абсолютно искренне», — сказал Мишустин.

По его словам, самые первые наставники — это родители. Потом наставниками для Мишустина стали школьные учителя, позднее — другие наставники на каждом этапе жизни.

Он назвал наставничество тонким, основанным на доверии инструментом. С таким человеком можно посоветоваться 24 часа в сутки, это близкие люди, которые окружают и в профессии, и в личной жизни, добавил глава правительства.

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