Москва, 7 сентября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. Противостояние«Северному потоку — 2» и дестабилизация положения в Белоруссии имеют конечной целью блокаду российского экспорта, подрыв бюджетастраны иподавление всех проявлений самостоятельности в политике России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM И снова так называемый «Новичок»

Ранее белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал запись разговора, который, по данным Минска, вели «абоненты из Варшавы и Берлина». На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Александр Лукашенко заявил, что этот разговор был «перехвачен» и что он свидетельствует о фальсификациях в истории с «отравлением» Алексея Навального.

Власти Германии и Польши опровергли свою причастность к указанной беседе. При этом целый ряд западных политиков высказались за остановку «Северного потока — 2» по «факту» причастности властей России к отравлению Навального.

«Для того чтобы понимать, что в настоящее время политическое противостояние Запада и России находится на пике, совсем не обязательно иметь «подтверждения» типа того, что пришло из Минска. Да, идёт информационная война, причём со стороны США и их союзников по НАТО она ведётся предельно грязными методами. Из их числа и история с так называемым «отравлением» Навального.

В мотивах этой провокации я вижу и желание всё же остановить «Северный поток — 2», и стремление осложнить для России обстоятельства реагирования на беспорядки в Белоруссии. Но главное заключается в том, что там важнейшую роль играет коллаборационизм российских так называемых «оппозиционеров» с Западом.