Барнаул, 7 сентября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Информацию о том, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 27 миллионов человек, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин:

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»К сожалению, по-прежнему нет стандартизации методик, понятий и терминов, связанных с COVID-19. Тем более что нахождение вирусов в организме зависит от количества обследований. Больше обследований — больше и находок.

Хотя в последнее время, пожалуй, отработана лишь давно известная технология оценки выявления смертности при эпидемиях, когда берется просто общее количество смертей за месяц и сравнивается это со средним количеством смертей за предыдущие три (пять) лет. Это наводит на мысль о реальном вкладе вируса в смертность.

Однако, к сожалению, количество умерших не раскрывается, поскольку это уже стало политикой. Меня, как врача, пока настораживает, что растет число моих знакомых, у которых проявляется COVID-поражение легких, и здесь для меня важен не вопрос о наличии или отсутствии вируса, а данные компьютерной томографии: какой процент легких выключен из дыхания.

Наш министр Попов (глава минздрава Алтайского края. — Прим. ИА REGNUM) и штаб каждый раз упоминают сколько пациентов подключены к ИВЛ. Министр всегда добавляет, что ИВЛ спасает в среднем 50% человек. Но проблема в том, что при COVID-19, в отличии от обычной пневмонии, где поражаются в основном бронхи, при COVID-19 заполняются альвеолы и они выключаются из обмена кислородом. На компьютере видно, сколько выключилось альвеол и какова динамика. Так, на прошлой неделе я узнал, что мой старый знакомый и бывший главный врач с женой попали в ковид-госпиталь. У него постепенно легкие выключились, и он позавчера умер. А у супруги пока всё остановилось на уровне 30% поражения легких».

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация о том, что с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 27 млн человек, приводится в сводной статистике Университета Джонса Хопкинса.