Калуга, 7 сентября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В Калужской области 48% избирателей определились с выбором и заявили о своем намерении принять участие в голосовании. Как сообщает 7 сентября корреспондент ИА REGNUM, в преддверии выборов глав ряда регионов, областных парламентов и представительных органов местного самоуправления ВЦИОМ обнародовал соответствующие данные результатов опроса избирателей об их партийных предпочтениях.

Голосование состоится на 728 избирательных участках

По данным социологов, в частности 47% избирателей Калужской области намерены отдать голоса за «Единую России», по 13% — за КПРФ и ЛДПР, 9% избирателей планируют проголосовать за «Справедливую Россию». Впервые на региональных выборах принимают участие партии «Новые Люди» и «За Правду», но говорить об их возможности преодолеть на предстоящих выборах 5%-й барьер пока сложно. Одновременно ведущие калужские СМИ проанализировали шансы врио главы области Владислава Шапши на губернаторских выборах. Местные эксперты пророчат Шапше положительный результат — более 70% голосов избирателей, принявших участие в выборах.

На территории Калужской области в период с 11 по 13 сентября пройдут выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления. Будет замещено 2515 депутатских мандатов. На сегодняшний день на выборы губернатора выдвинуты шесть кандидатов, на выборы в региональный парламент — 1006 кандидатов, в органы местного самоуправления — 4695 человек.

Голосование состоится на 728 избирательных участках, 156 из них находятся в Калуге и два временных — в Следственном изоляторе № 1 и в калужской областной клинической больнице. На 87 участках будет использоваться электронное голосование с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней. Для граждан, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома, будет организовано «Бесконтактное голосование на дому». Традиционно будет применяться и механизм голосования по месту нахождения «Мобильный избиратель».