Москва, 7 сентября, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Перспективу возможного дефицита импортного алкоголя на прилавках российских магазинов прокомментировал в своём телеграм-канале журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв:

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь на улице

«Здоровее будем! Да, импортного шмурдяка станет меньше. На качественном вине всегда указана дата и место сбора винограда. Сейчас в Россию хлынул тот же дешёвый балк, но в бутылках. Было ожидаемо. Раньше его завозили танкерами, сейчас — в стекле. Запрет на такую продукцию защищает рынок отечественного вина, стимулирует виноградарство, создаёт отрасль и рабочие места».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, то российские торговые сети начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за вступления в силу нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», известил РБК со ссылкой на участников рынка.