Новосибирск, 7 сентября, 2020, 11:18 — ИА Регнум. В новосибирских детских садах за пропуски детей без уважительной причины родителям теперь придётся платить. Постановление вступило в силу с 1 сентября, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на начальника отдела дошкольного образования департамента образования мэрии Новосибирска Елена Диринг.

Детский садик

«Мы обозначили уважительные причины, по которым родители не будут оплачивать детский сад, — рассказала Диринг. — Это болезнь ребёнка, санаторно-курортное лечение, отпуск родителей, летняя оздоровительная кампания, закрытие детского сада либо на карантин, либо на текущий ремонт, либо на капитальный ремонт, если дети не посещают. В остальных случаях родители обязаны оплачивать дошкольное учреждение».

Считается, что такая мера позволит сократить число тех, кто записывает ребёнка в детский сад, но не водит.

Отметим, что стоимость посещения детского сада в Новосибирске за ребёнка младше трёх лет — 100 рублей в день, от трёх до семи лет — 120 рублей.