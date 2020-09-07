Москва, 7 сентября, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Заявление жены Навального — Юлии — прокомментировал в своем телеграм-канале главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников. Он заявил, что ему было крайне неприятно читать про истеричный выкрик в сторону Леонида Рошаля: «Не вам его лечить, мы вас к нему и на пушечный выстрел не подпустим, вы не врач, а голос государства».

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

»Ну во-первых: даже вооруженные боевики на Дубровке считали Леонида Михайловича именно врачом, когда разрешили войти в захваченный театр и вывести детей! Во-вторых: а что — не государственная скорая помощь приехала за Навальном, не врачи государственной больницы его спасли? Не в государственной реанимации его стабилизировали и сделали возможным эвакуацию в столь близкую вам Германию?!

Хочу сказать жене Навального: даже со скидкой на стрессовую ситуацию и понятное нервное напряжение говорить Леониду Михайловичу «нам вас не надо» в таком оскорбительном тоне недопустимо. Леонид Михайлович просто пожмёт плечами и терпеливо улыбнётся (как он умеет), а вот его пациенты, спасённые им в том числе в жутких катастрофах, и их родители, и мы — коллеги Великого доктора — считаем себя оскорбленными. Но если не дай Бог что-то у вас пойдёт не так и вы или ваши близкие попадёте к нам с бедой — будем лечить и спасать — работа такая», — отметил Александр Мясников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ответ на инициативу главы Национальной медицинской палаты Российской Федерации Леонида Рошаля, предложившего коллегам из Германии создать совместную группу для изучения причин состояния Алексея Навального, жена блогера Юлия заявила, что её муж — «не ваша собственность».