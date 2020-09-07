Майкоп, 7 сентября, 2020, 11:14 — ИА Регнум. Новое соглашение о сотрудничестве между Республикой Адыгея и Министерством спорта России подписано 7 сентября. Церемония состоялась в Доме правительства Республики Адыгея, подписи под документом поставили министр спорта РФ Олег Матыцин и глава РА Мурат Кумпилов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Адыгея и Министерством спорта России

Документ предусматривает взаимодействие Минспорта и региона по ряду направлений, в частности, при реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В рамках соглашения будет продолжено развитие спортивной инфраструктуры региона и создание условий для приобщения всех категорий и групп населения Республики Адыгея к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Продолжится оснащение спортивных объектов инвентарём и оборудованием. Внимание также будет уделяться популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Ещё одно направление сотрудничеств — подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров для отрасли.

В регионе планируется оказывать поддержку приоритетных видов спорта, продолжится развитие инфраструктуры центров спортивной подготовки, совершенствование системы отбора талантливых спортсменов, формирование спортивного резерва. Отдельное внимание будет уделяться расширению практики государственно-частного партнерства и концессионных соглашений при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов спорта; внедрению научных инноваций в области физической культуры и спорта.

Олег Матыцин заявил, что соглашение о сотрудничестве является реальной программой действий на ближайшие годы.

«Та инфраструктура, которая здесь уже создана, и те планы, которые сегодня озвучил Глава республики — они вселяют уверенность. Практически в каждом районе созданы очень комфортные условия для занятий физической культурой и спортом. Это, конечно, сегодня является приоритетом — здоровье и качество жизни людей. Мы будем делать всё, чтобы реализовать самые амбициозные задачи, которые поставил президент России — достижение 70% занимающихся спортом. Нет сомнений, что в Адыгее эти программы будут успешно реализованы», — прокомментировал Министр спорта России Олег Матыцин.

Глава Адыгеи поблагодарил министра спорта за помощь и поддержку в решении значимых для региона задач по развитию физической культуры и спорта.

«У нас с Министерством спорта РФ сложилась очень эффективная работа, убеждён, что намеченные планы будут реализованы в полном объёме. Со своей стороны Адыгея намерена выполнять все взятые на себя обязательства, достигать поставленных показателей в рамках нацпроектов», — сказал Мурат Кумпилов.