Барнаул, 7 сентября, 2020, 10:55 — ИА Регнум. Во всех школах Алтайского края (а их в регионе 1081) организовано горячее бесплатное питание для учащихся начальных классов. Об этом сообщает сегодня, 7 сентября, официальный телеграм-канал региона. При этом чиновники, как пишет altaikrai, скромно умалчивают, что с 1 сентября 2020 г. в крае на месяц отменили сумму краевой компенсации на школьное питание детям из малоимущих семей. Она составляла смехотворные 4 рубля 85 копеек.

Poelidovolen.ru Школьная столовая

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»На эти деньги часть школьников в качестве школьного питания получали только чай и хлеб, потому что у их родителей недостаточно денег. Нам понятно, почему отменили 4,85 для начальных классов — их же теперь кормят бесплатно. Но зачем отменять для остальных? Да и вообще в государстве не должно быть школьников, которые питаются чаем и хлебом. Вне зависимости от достатка родителей», — отмечают авторы канала «Алтайские крайности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива обеспечить всех школьников младших классов бесплатным горячим питанием принадлежит президенту России Владимиру Путину.

«У нас в крае 120 тысяч ребятишек учатся с первого по четвертый класс, и для того чтобы их всех обеспечить горячим питанием в течение года, потребуется примерно 700 миллионов рублей», — отмечал в январе 2020 г. губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Тем временем алтайские малообеспеченные дети в некоторых районах региона имели возможность только раз в неделю питаться бесплатно. А сумма, выделяемая на их питание, была меньше, чем у служебных собак в полиции.

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