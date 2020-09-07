Оренбург, 7 сентября, 2020, 10:36 — ИА Регнум. Готовность Оренбургской области к отопительному сезону составляет в среднем 94%. Такую информацию во время онлайн-совещания представил министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Полухин, сообщает 7 сентября пресс-служба областного правительства.

SimonP Радиатор центрального отопления

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В качестве лидеров по темпам подготовки среди муниципальных образований отмечены Пономарёвский и Грачёвский районы. Они полностью выполнили весь комплекс мероприятий. На 90% и выше готово к отопительному сезону 21 муниципальное образование. «Остальным необходимо активизировать проведение работ», — подчеркнул Полухин.

По состоянию на 3 сентября, в регионе готово к зиме 95% многоквартирных домов, 93% котельных и мини-котельных, 94% центральных тепловых пунктов, 96% социальных объектов. Выполнена замена 20,6 км тепловых сетей, 73,4 км водопроводных труб, 3,2 км канализационных и 557,8 км электрических сетей.

До 15 ноября в регионе должны быть оформлены все паспорта готовности к отопительному сезону.