Москва, 7 сентября, 2020, 10:34 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России было выявлено 5185 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 030 690.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончался 51 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 17 871.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 843 277 человек вылечились от нового заболевания, 2828 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 210 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.