Элиста, 7 сентября, 2020, 10:29 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 59 человек, шесть пациентов выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 7 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах лечение проходит 561 пациент, из них 15 человек находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции находятся 2 тыс. 280 жителей республики.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Калмыкии за весь период пандемии достигло 4 тыс. 882 человек, выздоровели 2 тыс. 903 носителя инфекции. Всего зарегистрировано 56 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.